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Экс-премьер Канады обратился к Трампу, как «старик к старику»

11:44 485

Канадцы ценят свою независимость, угрозы и оскорбления их не переубедят, заявил бывший канадский премьер Жан Кретьен (1993–2003) в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу. Его колонку опубликовал Globe and Mail.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!» — написал политик.

Канада оба раза вступала в мировые войны раньше, чем США, сражаясь и «жертвуя гораздо большим, чем мы могли себе представить», напомнил Кретьен. Кроме того, продолжил он, у Канады «хватило смелости сказать «нет» вашей стране, когда она попыталась втянуть нас в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

Экс-премьер обратился к федеральным и местным политикам в Канаде и потребовал от них стойкости и твердости. «Но вы не выиграете в хоккей, играя только в защите. Мы все знаем, что, даже когда мы удовлетворяем одно требование, мистер Трамп возвращается с другим, еще большим требованием. Это не дипломатия, это шантаж. Нам нужен другой подход, который разорвет этот порочный круг», — добавил он.

Кретьену в день публикации колонки исполнился 91 год. Трампу в июне этого года исполнится 79 лет.

Трамп пообещал ввести 25-процентный налог на все товары, ввозимые в США из Канады и Мексики, а также неоднократно заявлял о желании присоединить территорию Канады в качестве 51-го штата. Будущий президент обещает, что граждане Канады будут платить на 60% меньше налогов, а канадский бизнес «немедленно удвоился бы в размерах».

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