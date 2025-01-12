Бахтияр Гаджиев лишился всего

Суд принял решение о конфискации дома Бахтияра Гаджиева, расположенного в Баку, а также денежных средств на его банковских счетах.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил адвокат Гаджиева Джавад Джавадов, который попросил оправдать своего подзащитного. Сам Гаджиев выступил с последним словом, назвав обвинения вымышленными и безосновательными.

Затем суд отправился на совещание, после которого будет вынесен приговор.

Отметим, что гособвинитель требует приговорить Бахтияра Гаджиева к 11 годам лишения свободы.

Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.