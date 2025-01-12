Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
В Абу-Даби состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 12:35
13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна прибыл с рабочим визитом в ОАЭ.
В Международном аэропорту Заид Абу-Даби в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.