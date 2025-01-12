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Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов

фото; обновлено 14:20
14:20 4172

В Абу-Даби состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает официальный сайт главы государства.

* * * 12:35

13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна прибыл с рабочим визитом в ОАЭ.

В Международном аэропорту Заид Абу-Даби в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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