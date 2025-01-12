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В Беларуси признали «опасным» российский «Орешек»

13:00 1637

Белорусский госстандарт внес в реестр опасной продукции печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой», произведенные российскими компаниями. Об этом пишет РБК.

Речь идет об орешках со сгущенкой торговой марки «Любимая лавка», которые производит пензенская компания «Капитал», и печенье «Картошка», изготавливаемом кондитерской фабрикой в Челябинске «Колос».

Причиной стало использование при их производстве пищевых добавок: в орешках — бензоата натрия (Е211), который, как отмечается в реестре, не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов; в «Картошке» — консерванта сорбиновая кислота (Е200) в количестве, превышающем допустимый уровень.

Белорусская сторона вынесла решение о запрете их ввоза и реализации, изъятии из обращения и предписала устранить нарушение.

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