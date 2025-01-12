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Задержан глава одного из центральных районов Стамбула

13:02 2521

Полиция задержала в понедельник оппозиционного префекта центрального района Стамбула Бешикташ Рызу Акполата. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генпрокуратуру Стамбула.

Отмечается, что Генпрокуратура Стамбула в рамках расследования выдала ордеры на аресты 47 человек, в том числе Акполата.

"Генпрокуратура заявила, что группировка во главе с Азизом Акытом организовывала тендеры, подкупив префектов и высокопоставленных чиновников префектур. Расследование началось после того, как было замечено, что тендеры выигрывали компании, связанные с группировкой, за ней следили около трех месяцев", – говорится в публикации.

Префекту вменяется в вину членство в преступной группировке, коррупция, незаконное приобретение имущества.

По делу проходит и мэр Эсенъюрта, задержанный еще в октябре.

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