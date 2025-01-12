В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что возражает против сделки с ХАМАС, о деталях которой идут переговоры в Катаре. Об этом пишут израильские СМИ.
«Формирующаяся сделка – это катастрофа для национальной безопасности государства. Мы не будем частью капитулянтской сделки, которая включает освобождение тысяч террористов, остановку войны, разбазаривание достижений, купленных кровью, а также предательство многих заложников. Сейчас необходимо усилить давление, захватить и зачистить сектор от террористов, наконец, забрать у них контроль за гуманитарной помощью и открыть врата ада для Газы до полной капитуляции ХАМАСа и возвращения заложников», – заявил Смотрич.
Ранее Reuters сообщило, что выступающий посредником Катар передал для ознакомления и одобрения представителям Израиля и ХАМАС итоговый проект соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа.
По сведениям источников агентства, вечером 12 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Уже после полуночи на консультациях в Дохе был достигнут прорыв, отметил источник.
В Израиле эту информацию опровергают. Высокопоставленный израильский чиновник заявляет, что Иерусалим не получал «окончательного» проекта предложения по соглашению о прекращении боевых действий в секторе Газа и возвращении заложников, пишет израильский 9 Канал.
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Катар передал представителям Израиля и палестинского движения ХАМАС итоговый проект соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых радикалами заложников.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.
По сведениям собеседника агентства, вечером 12 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с главой израильской разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа и спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. После полуночи на консультациях в Дохе был достигнут прорыв, отметил источник.