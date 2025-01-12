В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что возражает против сделки с ХАМАС, о деталях которой идут переговоры в Катаре. Об этом пишут израильские СМИ.

«Формирующаяся сделка – это катастрофа для национальной безопасности государства. Мы не будем частью капитулянтской сделки, которая включает освобождение тысяч террористов, остановку войны, разбазаривание достижений, купленных кровью, а также предательство многих заложников. Сейчас необходимо усилить давление, захватить и зачистить сектор от террористов, наконец, забрать у них контроль за гуманитарной помощью и открыть врата ада для Газы до полной капитуляции ХАМАСа и возвращения заложников», – заявил Смотрич.

Ранее Reuters сообщило, что выступающий посредником Катар передал для ознакомления и одобрения представителям Израиля и ХАМАС итоговый проект соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа.

По сведениям источников агентства, вечером 12 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Уже после полуночи на консультациях в Дохе был достигнут прорыв, отметил источник.

В Израиле эту информацию опровергают. Высокопоставленный израильский чиновник заявляет, что Иерусалим не получал «окончательного» проекта предложения по соглашению о прекращении боевых действий в секторе Газа и возвращении заложников, пишет израильский 9 Канал.