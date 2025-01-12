Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов

Органы прокуратуры Азербайджана возбудили уголовные дела и ведут следствие о невозврате в Азербайджан денежных средств в соответствующей валюте некоторыми хозяйственными субъектами, экспортирующими различные виды продукции в зарубежные страны. Уголовные дела были возбуждены на основании полученной от Государственного таможенного комитета информации.

В ходе расследования, проводимого прокуратурой Губинского района, появились обоснованные подозрения в том, что сумма, превышающая 30,4 миллиона долларов США (более 51,8 миллиона манатов по курсу на соответствующий период), полученная от экспорта сельскохозяйственной продукции в зарубежную страну, не была возвращена ООО EA-Fruits на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике. В рамках уголовного дела по статьям 208.2.1 (невозвращение валютных средств из-за границы группой лиц по предварительному сговору) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) был привлечен к ответственности Адиль Мамедов. Он арестован по решению Губинского районного суда, принятому на основании ходатайства следователя и представления прокурора, проводившего процессуальное руководство предварительным следствием.

Кроме того, согласно материалам расследования прокуратуры Шамкирского района, средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции в зарубежную страну посредством консигнации ООО Exspressagro, на общую сумму более 2,1 миллиона долларов США (более 3,5 миллиона манатов по курсу соответствующего периода), не были возвращены ООО EA-Fruits на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике. Тогрулу Алиеву предъявили обвинения по статьям 208.2.1 (невозвращение валютных средств из-за границы группой лиц по предварительному сговору) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями). В отношении него была избрана мера пресечения в виде помещения под надзор полиции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура продолжает расследование фактов невозврата в Азербайджан крупных денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции. В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что между юридическими лицами, зарегистрированными в Азербайджане, и компаниями в других странах заключались соглашения о купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Доходы, полученные от этой деятельности, не возвращались на доверенные банковские счета в Азербайджане, что стало основанием для привлечения ряда должностных лиц к уголовной ответственности.