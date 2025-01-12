Союзник Трампа пообещал «остановить злого парня» Маска

По словам Бэннона, он поставил себе личную задачу — не допустить Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, к новой администрации Трампа, и чтобы с ним обращались «как с любым другим человеком».

«Он действительно злой парень, очень плохой парень. Я поставил себе задачу остановить этого парня. Раньше, потому что он вкладывал деньги, я был готов это терпеть — больше я не готов этого терпеть», — утверждает Бэннон.

Бэннон также сказал, что Маск, натурализованный гражданин США, родившийся в Южной Африке, должен «вернуться» на родину после того, как миллиардер публично выступил в защиту использования визовой программы H-1B для набора высококвалифицированных иностранных технических специалистов.

Выпад Бэннона прозвучал на фоне публичного раскола среди сторонников Трампа по поводу роли иностранных сотрудников в Кремниевой долине. Разногласия стали очевидны в прошлом месяце после того, как решение Трампа назначить индийско-американского венчурного капиталиста Шрирама Кришнана советником по искусственному интеллекту вызвало волну оскорблений со стороны крайне правых сторонников MAGA, которые интерпретировали это назначение как одобрение виз H-1B. Маск, у которого была виза H-1B до получения гражданства США, обрушился на критику иностранных рабочих в Кремниевой долине, пообещав «объявить войну по этому вопросу» до такой степени, «которую вы просто не можете себе представить». Несмотря на то что Трамп принял меры по ограничению выдачи виз H-1B во время своего первого срока, он поддержал комментарии Маска, назвав визы «великолепной программой».

В своем интервью Бэннон, занимавший пост главного стратега Белого дома во время первого срока Трампа, обвинил Маска в том, что у него «зрелость маленького мальчика», и в попытке установить «технофеодализм в мировом масштабе». «Мы видели пик Илона, его навязчивую натуру, его непонимание истинных проблем и, честно говоря, его поддержку только самого себя, единственная цель — стать триллионером. Это его цель, — уверяет Бэннон. - Он сделает все, чтобы гарантировать, что любая из его компаний защищена или получит более выгодную сделку или заработает больше денег. Накопление богатства, а затем — через богатство — власть: вот на чем он сосредоточен. Американские трудящиеся в этой стране не собираются этого терпеть».

Маск, который считается самым богатым человеком в мире с чистым капиталом более 400 миллиардов долларов, стал одним из могущественных и влиятельных союзников Трампа. Трамп поручил ему совместное руководство Департаментом эффективности правительства вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами.