Кремль не комментирует заявления Зеленского
13:59 1360
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности передачи КНДР северокорейских военнопленных.
«Мы никак его не можем прокомментировать, мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому чего предлагал», - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что Киев готов передать КНДР пленных, если Пхеньян договорится с Москвой о выдаче Киеву украинских пленных.
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