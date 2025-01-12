Кремль не комментирует заявления Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности передачи КНДР северокорейских военнопленных.

«Мы никак его не можем прокомментировать, мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому чего предлагал», - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что Киев готов передать КНДР пленных, если Пхеньян договорится с Москвой о выдаче Киеву украинских пленных.