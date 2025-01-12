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Китай не принимает танкеры с российской нефтью

14:07 1070

Три попавших под санкции танкера, подходивших с грузом российской нефти к китайским портам, остановились и легли в дрейф, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

В частности, танкер Huihai Pacific, загрузив в начале января почти 770 000 баррелей нефти сорта ESPO в дальневосточном порту Козьмино, должен был прибыть15 января в порт Дунцзякоу в провинции Шаньдун, по информации аналитической компании Kpler. Однако в выходные судно изменило курс и сейчас стоит на стоянке в море. Танкер Mermar вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 000 баррелей нефти ESPO и должен был на этой неделе зайти в порт Яньтай, но сейчас остановился у побережья.

Среди 183 танкеров, попавших в пятницу под ограничительные меры, было несколько танкеров и трейдинговая компания, активно торгующие нефтью сорта ESPO, которому отдают предпочтение независимые китайские нефтепереработчики в провинции Шаньдун. Эти компании в выходные проводили экстренные совещания, чтобы понять, смогут ли они продолжать принимать суда с российской нефтью, которые уже следовали к ним, когда будут объявлены санкции, рассказали Bloomberg нефтетрейдеры.

По данным Kpler, танкеры, попавшие под новые санкции, перевезли в прошлом году более 530 млн баррелей российской нефти, что составляет около двух пятых морского экспорта сырой нефти из России. Более половины этого объема, или около 300 млн баррелей было отправлено в Китай, что составляет примерно 61% китайского морского импорта российской нефти.

Введенные в пятницу санкции оказались наиболее масштабными за все время. Министерство финансов США сообщило о введении ограничительных мер против 183 судов, «Газпром нефти» с дочерними компаниями и «Сургутнефтегаза», десятков нефтетрейдеров, топ-менеджеров (среди них председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков), а также компаний, страхующих суда, которые перевозят российскую нефть в Индию («Альфа-страхование» и «Ингосстрах»). В результате число подсанкционных судов, перевозящих российскую нефть, выросло вдвое.

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