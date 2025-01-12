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Турецкие спецслужбы задержали организатора кровавого теракта

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14:09 1382

Мухаммед Диб Коралы, один из исполнителей теракта в турецком Рейханлы в 2013 году, унесшего жизни 53 человек, был задержан в Сирии турецкой разведкой (MİT). Коралы, по мнению следствия, является одним из ключевых организаторов теракта.

Теракт был совершен 11 мая 2013 года в городе Рейханлы на юге Турции, неподалеку от турецко-сирийской границы. В результате двух взрывов заминированных автомобилей у здания мэрии и в промышленном районе города, которые прозвучали с интервалом в 15 минут, погибло 52 человека, еще 155 получили ранения, а также подверглись разрушению несколько зданий. В тот же день в городе произошел еще один взрыв, но он был квалифицирован как взрыв топливного бака автомобиля.

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