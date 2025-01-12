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Иранская армия получила тысячу беспилотников-«невидимок»: они способны достичь Израиля

14:15 978

Вооруженным силам Ирана передали 1000 новейших беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации, речь идет о стратегическом оружии. В церемонии принимали участие министр обороны Ирана Амир Азиз Насирзаде и командующий иранскими вооруженными силами генерал-майор Абдолрахим Мусави.

Утверждается, что радиус действия БПЛА составляет 2000 километров, что позволяет им достичь Израиля. Они предназначены для удара по укрепленным позициям. Самонаводящиеся дроны обладают технологией stealth, способны преодолевать многоуровневые системы ПВО.

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