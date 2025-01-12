Массовая гибель птиц и тюленей в Баку

Большое количество погибших тюленей и птиц обнаружены на одном из общественных пляжей в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку. Об этом сообщила организация «Экофронт», попросив власти провести проверку, учитывая эпидемиологическую опасность проблемы.

Это не первый случай обнаружения туш тюленей на побережье Каспия. В октябре прошлого года на казахстанском побережье Каспийского моря были обнаружены сотни погибших тюленей.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в настоящее время в этом районе находятся сотрудники ведомства. Специалисты возьмут пробы с туш, чтобы определить причину гибели тюленей и птиц. Информация будет предоставлена после анализа.

Заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев сообщил, что специалисты Службы охраны биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и Агентства пищевой безопасности Азербайджана взяли образцы с погибших животных. Общественность проинформируют о результатах.