Иран и «евротройка» начали переговоры

Новый раунд переговоров между Ираном и странами «европейской тройки» (Великобритания, Германия и Франция) проходит в Женеве.

Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

«Сегодня в Женеве проходят переговоры между Ираном и тремя европейскими странами. Они посвящены целому ряду вопросов и продолжатся завтра», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

29 ноября 2024 года заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади встретились в Женеве с представителями Великобритании, Германии и Франции для обсуждения вопросов ядерной программы Тегерана.