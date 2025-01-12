USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Иран и «евротройка» начали переговоры

14:27 754

Новый раунд переговоров между Ираном и странами «европейской тройки» (Великобритания, Германия и Франция) проходит в Женеве.

Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

«Сегодня в Женеве проходят переговоры между Ираном и тремя европейскими странами. Они посвящены целому ряду вопросов и продолжатся завтра», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

29 ноября 2024 года заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади встретились в Женеве с представителями Великобритании, Германии и Франции для обсуждения вопросов ядерной программы Тегерана.

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1197
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 873
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 784
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1619
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1791
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4198
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4713
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2533
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5574
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2376
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2980

ЭТО ВАЖНО

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1197
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 873
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 784
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1619
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1791
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4198
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4713
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2533
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5574
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2376
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться