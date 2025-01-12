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Кремль: Никакой подготовки к встрече Трампа с Путиным нет

14:41 544

Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», - сказал Песков, комментируя заявления разных стран о готовности принять у себя переговоры.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что более конкретно об этом можно будет говорить после того, как поменяется администрация в Вашингтоне.

Накануне сообщалось, что Сербия и Швейцария готовы предоставить свою территорию для встречи Путина и Трампа.

Также ранее в команде Трампа заявляли, что подготовка встречи избранного президента США с Путиным уже началась.

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