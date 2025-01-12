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Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых

видео
14:44 1624

Бойцы Сил специальных операций (ССО) украинской армии отбили штурм солдат Северной Кореи в Курской области. Всего было уничтожено более 15 бойцов КНДР, пишут украинские СМИ.

Как сообщает ССО, штурм продолжался с утра до самой ночи. В целом потери северокорейцев составили 17 военных КНДР, один из которых подорвал себя гранатой.

«Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка. Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя», - добавляет ССО.

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