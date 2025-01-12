Новые злоключения Эльмана Пашаева

Бывшему российскому адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения.

«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», - сказал судья. Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который на судебное заседание явиться не смог.

Защита Пашаева сообщила о том, что вину он не признает ни по одному эпизоду. Военный суд проведет заседание в закрытом режиме.

Эльмана Пашаева 17 сентября задержали военные следователи, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн руб. Следователи полагают, что эти деньги Пашаев получил от супруга блогера Елены Блиновской Алексея, которого он убедил в наличии возможности освободить чету от уголовной ответственности в рамках дела о неуплате налогов.