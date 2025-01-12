USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Новые злоключения Эльмана Пашаева

14:57 853

Бывшему российскому адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения.

«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», - сказал судья. Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который на судебное заседание явиться не смог.

Защита Пашаева сообщила о том, что вину он не признает ни по одному эпизоду. Военный суд проведет заседание в закрытом режиме.

Эльмана Пашаева 17 сентября задержали военные следователи, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн руб. Следователи полагают, что эти деньги Пашаев получил от супруга блогера Елены Блиновской Алексея, которого он убедил в наличии возможности освободить чету от уголовной ответственности в рамках дела о неуплате налогов.

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1203
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 882
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 793
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1628
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1801
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4205
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4715
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2537
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5579
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2379
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2984

ЭТО ВАЖНО

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1203
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 882
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 793
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1628
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1801
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4205
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4715
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2537
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5579
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2379
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться