ХАМАС восстанавливается не по дням, а по часам

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Палестинское движение ХАМАС за последние несколько месяцев пополнилось тысячами боевиков, что представляет серьезную угрозу для армии Израиля, которая проводит в секторе Газа военную операцию с октября 2023 года.

По их информации, боевики совершают внезапные атаки небольшими группами, состоящими всего из нескольких человек, используя огнестрельное и противотанковое оружие, не требующее специальной военной подготовки. ХАМАС обещает обеспечить своих сторонников и их семьи продовольствием и медицинской помощью, утверждают собеседники газеты.

«Скорость, с которой ХАМАС восстанавливает свои силы, превышает темпы, с которыми Армия обороны Израиля уничтожает их. [Новый лидер движения в секторе Газа] Мухаммед Синвар управляет всем», - заявил изданию бригадный генерал израильской армии в отставке Амир Авиви.

По сведениям WSJ, Синвар выступает за заключение соглашения о постоянном, а не временном прекращении огня в секторе Газа.