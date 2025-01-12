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Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!

15:05 799

Безопасность Южного Кавказа важна для Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе брифинга, коснувшись визитов секретаря Совета безопасности страны Али Ахмадиана в Армению и Азербайджан, сообщает Tasnim.

«Визит господина Ахмадиана в Баку и Ереван был спланирован и осуществлен заранее. Наши отношения с Азербайджаном и Арменией важны. Безопасность Южного Кавказа важна для нас, и мы приложим все наши возможности для укрепления безопасности в этом важном регионе», — заявил Багаи. Он отметил, что безопасность должна обеспечиваться «странами региона, вдали от внешнего вмешательства».

Ахмадиан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявлял, что достижение мира и стабильности на Южном Кавказе «возможно только при взаимодействии и сотрудничестве стран региона, присутствие внерегиональных сил только усложняет ситуацию».

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