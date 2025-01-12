USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Евросоюз боится прямых переговоров Трампа и Путина

15:15 292

Страны Евросоюза опасаются, что прямые переговоры между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным могут состояться без участия представителей и без учета позиций государств-членов ЕС.

Как указывает портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран сообщества, в рамках переговорного процесса ЕС рискует остаться на вторых ролях.

Источники информировали, что Евросоюз стремится обеспечить себе участие в переговорах по Украине, однако объединение «рискует получить лишь места на приставных стульях» за столом переговоров. Наибольшее беспокойство вызывает сценарий, при котором Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным в обход европейцев, отметили источники портала.

Согласно их сведениям, формат потенциальных переговоров пока неизвестен, никаких конкретных планов на бумаге сейчас нет. При этом, говоря о конфигурации переговоров, дипломаты подчеркнули, что в ЕС хотели бы избежать нового «минского формата», который мог бы исключить из процесса принятия решений некоторые страны ЕС. В то же время евродипломаты в целом положительно оценивают текущие действия Трампа по подготовке переговоров. По их мнению, его отказ от предвыборного обещания завершить войну в Украине «за 24 часа» в пользу более реалистичных сроков в шесть месяцев стал «хорошим сигналом».

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1212
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 894
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 807
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1642
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1810
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4211
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4719
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2543
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5586
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2383
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2987

ЭТО ВАЖНО

В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 1212
Массовые увольнения в «Газпроме»
Массовые увольнения в «Газпроме»
15:09 894
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 807
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых
Украинский спецназ отбил атаку северокорейцев: множество убитых видео
14:44 1642
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку
Массовая гибель птиц и тюленей в Баку фото
14:25 1810
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов
Совместный обед президентов Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов фото; обновлено 14:20
14:20 4211
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция; все еще актуально
12 января 2025, 20:44 4719
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
Задержан глава одного из центральных районов Стамбула
13:02 2543
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
Сирия не разрешила России забрать свое вооружение
11:24 5586
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
В России заявили об атаке украинцев на «Турецкий поток»
12:41 2383
Уйти нельзя остаться
Уйти нельзя остаться
12:22 2987
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться