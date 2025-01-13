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Большие планы нового лидера Сирии

15:36 2208

После краха 61-летнего режима «Баас» в Сирию начали возвращаться вынужденные переселенцы, покинувшие страну из-за репрессий, заявил лидер новой администрации Сирии Ахмед аш-Шараа.

По словам аш-Шараа, которые приводит Anadolu, на территориях, находившихся под контролем сирийской оппозиции, никто из жителей не подвергался принудительному выселению. Более того, в эти районы приезжали люди, стремившиеся к безопасности. Сейчас, по его словам, представители всех слоев общества живут вместе без конфликтов.

Аш-Шараа выразил уверенность, что процесс возвращения переселенцев ускорится: «Я уверен, что за два года 14 миллионов сирийцев вернутся в страну».

Аш-Шараа также сказал, что восстановление Сирии будет основано на принципе справедливости. «Лидерство заключается в том, чтобы знать, когда двигаться вперед, когда остановиться и где нужно это сделать», - подчеркнул он.

Аш-Шараа заявил, что для эффективного восстановления страны необходимы планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, охватывающие все сферы, включая общественные институты и органы власти. Он также отметил, что решение существующих в обществе проблем потребует времени, однако стабильное планирование и просвещение помогут справиться с трудностями: «Мы должны оставаться верными своим обещаниям. Нашим приоритетом будет строительство справедливых институтов».

Аш-Шараа сказал, что с крахом режима Асада революция завершилась, и теперь настало время заменить революционный подход на государственное управление. Аш-Шараа определил цель новой власти как «победа без мести» и позитивно оценил политику амнистии. Тем не менее он уточнил, что «для тех, кто творил жестокости в тюрьме Седная и других центрах, амнистии не будет».

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