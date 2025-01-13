Новые санкции против России привели к взлету нефти

Цены на нефть в понедельник, 13 января, достигли максимума за последние месяцы на фоне новых санкций США против российского нефтяного сектора. Так, цена на эталонную марку Brent подскочила почти на два процента - до $81,49 за баррель, это стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года.

В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала до $78,39 за баррель, превысив рекордные значения октября.

В связи с продолжающейся войной РФ против Украины 10 января США объявили о новых санкциях в отношении российского энергетического сектора. В санкционный список в числе прочих попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что ограничения вводятся «даже ценой риска дестабилизации мировых рынков», и пообещал, что Москва ответит на санкции.