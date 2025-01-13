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Известна дата визита главы МИД Грузии в Баку

16:10 849

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 16 января совершит визит в Азербайджан.

В рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку, будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также процессы, происходящие в мире и регионе.

Бочоришвили также примет участие в очередном, 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

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