Известна дата визита главы МИД Грузии в Баку
16:10 849
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 16 января совершит визит в Азербайджан.
В рамках визита Мака Бочоришвили проведет ряд встреч в Баку, будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также процессы, происходящие в мире и регионе.
Бочоришвили также примет участие в очередном, 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
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