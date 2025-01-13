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До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор

16:16 1373

В пятницу, 17 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предполагается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ, сообщила пресс-служба.

По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, документ включает 47 статей.

«Мы подготовили проект и передали его российской стороне. Это заняло около двух с половиной-трех лет, было много встреч и обсуждений, внесены многочисленные изменения, пока, наконец, не было достигнуто соглашение»,— сказал дипломат в интервью агентству IRNA.

Отметим, что Россия и Иран подпишут важный для обоих документ накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не исключает войны с Ираном и нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики.

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