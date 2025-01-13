Русские прорвались в Сумскую область Украины

Российские войска зашли на территорию Сумской области Украины, пытаясь окружить украинский плацдарм в Курской области.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на геолоцированные кадры, опубликованные 10 января. На видео от 67-й ОМБр ВСУ показаны удары по российской пехоте. В ISW утверждают, что кадры сняты по украинскую сторону границы к северо-западу от села Журавка.

Аналитики также приводят слова российского Z-блогера, который утверждает, что российские войска зашли в Сумскую область, чтобы с юга обойти украинские позиции в хуторе Николаево-Дарьино (к северу от Журавки).

Другой российский Z-канал утверждал, что российские войска также зашли в Сумскую область в районе села Проходы (к востоку от города Сумы), но ISW не нашел подтверждения этому заявлению.