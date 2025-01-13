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Франция и Швейцария забрали все золото Шахдага

ФОТО
Отдел спорта
16:35 2250

В Шахдаге завершился Кубок мира по лыжному альпинизму. В последний день соревнований спортсмены определяли сильнейшего в индивидуальной гонке.

В женских соревнованиях победила француженка Аксель Гаше-Молларе. 2-е место у ее соотечественницы Эмили Арроп, 3-е - у Йоханны Хаймер из Австрии.

В мужском турнире лучшим стал швейцарец Реми Бонне. Он опередил французов Самюэля Экюи и Тибо Ансельма, занявших 2-е и 3-е места соответственно.

Таким образом, во всех трех дисциплинах победу одержали представители двух стран - Франции и Швейцарии. У них в активе по три золота.

На церемонии награждения генеральный секретарь Международной федерации лыжного альпинизма Джорди Каналс выразил благодарность президенту Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуаду Нагиеву за высокий уровень организации Кубка мира и гостеприимство.

Соревнования были организованы Международной федерацией, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром «Шахдаг».

В Кубке мира приняли участие около 130 спортсменов из Азербайджана, Турции, Бельгии, Болгарии, Канады, Китая, Австрии, Андорры, Испании, Чехии, Франции, Германии, Ирана, Казахстана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Словакии, США, Великобритании, Греции, Словении, а также нейтральные спортсмены.

Кубок мира является одним из квалификационных турниров для получения лицензии на участие в Зимних Олимпийских Играх 2026 года.

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