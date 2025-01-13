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Доллар взлетел

16:42 4026

Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к основным валютам. В понедельник, 13 января, евро снизился на 0,6% - до 1,0187 доллара.

Financial Times пишет, что индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Фунт достиг 14-месячного минимума, упав еще на 0,7% - до 1,213 доллара и оказавшись в худшем положении среди валют «Большой десятки». На утренних торгах евро снизился на 0,6% по отношению к доллару - до 1,0187 доллара.

Американская валюта продолжила рост после того, как в пятницу, 10 января, были опубликованы данные по занятости в США, которые ухудшили перспективы снижения процентных ставок ФРС США в этом году, пишет газета The Wall Street Journal.

Американская валюта укрепляется с момента победы Дональда Трампа на выборах в США. Ожидается, что политика Трампа, включая введение пошлин на экспорт и снижение налогов, будет подпитывать инфляцию, что может еще сильнее ограничить перспективы снижения ставок ФРС США.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы по курсу доллара, сославшись на сильную экономику США и вероятность введения высоких пошлин на экспорт, что может замедлить смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Эксперты ожидают, что доллар вырастет примерно на 5% в течение ближайшего года на фоне введения новых пошлин и дальнейшего роста экономики США. При этом аналитики предупредили, что по-прежнему видят риски еще большего укрепления доллара.

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