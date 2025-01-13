Украинские военные о жестоких боях в Курской области

Бои в Курской области России имеют особое значение из-за потенциальной роли в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Украина надеется использовать российскую территорию «как рычаг давления», пишет The New York Times.

«Россиянам нужно захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы, а мы отдаем все силы, чтобы ее удержать», — говорит изданию 46-летний командир украинского пехотного взвода Александр. По его словам, ВСУ уничтожают технику и пехоты россиян «так много, что даже трудно осознать», и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточенными.

По словам другого украинского военного командира взвода по имени Алексей, «ситуация резко ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорываются через них».

Издание отмечает, что Россия смогла вернуть около половины утраченной летом территории Курской области с помощью 12 тысяч солдат КНДР. Украинские военные, в свою очередь, перешли в контрнаступление, пытаясь закрепиться к западу от Суджи.

Ситуация остается непредсказуемой, говорится в материале. Многие военные ВСУ, сражающиеся под Курском, считают, что потери территорий на востоке Украины были бы еще более значительными без операции на территории России.

Командир батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин заявляет, что Россия использует в Курской области свои элитные войска и лучшие резервы. При этом он признает падение морального духа у военных за три года войны.