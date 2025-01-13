USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Глава сепаратистов заявил о захвате месторождений лития в Украине

17:17 1070

Армия РФ взяла под контроль литиевые месторождения недалеко от поселка Шевченко в Донецкой области Украины, о захвате которого Минобороны России отчиталось двумя днями ранее. Об этом заявил «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, украинская армия создала в Шевченко серьезные укрепления: «И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка».

«Российская газета» оценивала запасы литиевых руд в окрестностях Шевченко в 13,8 млн тонн. «На данный момент это все теперь находится под контролем РФ», — сказал Пушилин.

В Украине, помимо захваченного в Шевченко, разведаны три месторождения лития. Два из них расположены в Кировоградской области (Полоховское месторождение), еще одно — в Запорожской области (Крутая балка). По данным экс-главы Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха, в стране сосредоточена треть разведанных в Европе, или 1% от мировых запасов лития, который используется для производства микрочипов, электроприборов и аккумуляторов, представляющих интерес, в частности, для компаний по сборке электромобилей. 

Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 906
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 1114
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 1956
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 4462
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 4033
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
16:16 1378
Новые санкции против России привели к взлету нефти
Новые санкции против России привели к взлету нефти
15:50 2675
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов заявление Генпрокуратуры
13:29 5650
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана новый поворот; все еще актуально
01:07 5526
Большие планы нового лидера Сирии
Большие планы нового лидера Сирии
15:36 2214
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 2440

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 906
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 1114
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 1956
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 4462
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 4033
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
16:16 1378
Новые санкции против России привели к взлету нефти
Новые санкции против России привели к взлету нефти
15:50 2675
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов заявление Генпрокуратуры
13:29 5650
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана новый поворот; все еще актуально
01:07 5526
Большие планы нового лидера Сирии
Большие планы нового лидера Сирии
15:36 2214
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 2440
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться