Глава сепаратистов заявил о захвате месторождений лития в Украине

Армия РФ взяла под контроль литиевые месторождения недалеко от поселка Шевченко в Донецкой области Украины, о захвате которого Минобороны России отчиталось двумя днями ранее. Об этом заявил «глава» «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, украинская армия создала в Шевченко серьезные укрепления: «И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского: он уже торговал запасами, недрами и предлагал это медийно, публично, если будет оказана более активная поддержка».

«Российская газета» оценивала запасы литиевых руд в окрестностях Шевченко в 13,8 млн тонн. «На данный момент это все теперь находится под контролем РФ», — сказал Пушилин.

В Украине, помимо захваченного в Шевченко, разведаны три месторождения лития. Два из них расположены в Кировоградской области (Полоховское месторождение), еще одно — в Запорожской области (Крутая балка). По данным экс-главы Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха, в стране сосредоточена треть разведанных в Европе, или 1% от мировых запасов лития, который используется для производства микрочипов, электроприборов и аккумуляторов, представляющих интерес, в частности, для компаний по сборке электромобилей.