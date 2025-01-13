USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву

17:27 1115

Иран несколько раз отправлял в Россию советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи с секретными дипломатическими миссиями, нацеленными на укрепление военных возможностей Тегерана, пишет The Times.

По данным The Times, между Москвой и Тегераном летает старший советник аятоллы Али Лариджани — бывший спикер парламента Ирана и переговорщик по ядерным вопросам. Целью этих поездок в западной разведке считают попытки Ирана получить от России помощь и экспертизу в развитии своей ядерной программы. Визиты были тайными, потому что Тегеран и Москва опасаются ужесточения западных санкций.

Также, по данным источников The Times, Иран хочет получить последнюю версию российского истребителя Су-35 и переустановить свои системы ПВО, которые были уничтожены Израилем. Кроме того, Тегеран с учетом обширного присутствия России в регионе запросил логистическую помощь, чтобы перевооружить группировку «Хезболла», арсенал которой был «в значительной степени» уничтожен Израилем, пишет The Times.

По словам источника издания, учитывая зависимость России от поставок ракет и беспилотников Ираном, «есть опасения, что Москва готова пересечь ранее проведенные красные линии в отношении иранской ядерной программы».

The Times отмечает, что укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит в критический момент для Ирана, который потерял позиции на Ближнем Востоке и сталкивается с растущими экономическими трудностями из-за западных санкций.

Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 906
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 1116
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 1956
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 4463
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 4034
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
16:16 1379
Новые санкции против России привели к взлету нефти
Новые санкции против России привели к взлету нефти
15:50 2675
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов заявление Генпрокуратуры
13:29 5651
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана новый поворот; все еще актуально
01:07 5527
Большие планы нового лидера Сирии
Большие планы нового лидера Сирии
15:36 2217
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 2441

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 906
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 1116
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 1956
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 4463
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 4034
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
До инаугурации Трампа Москва и Тегеран подпишут важный договор
16:16 1379
Новые санкции против России привели к взлету нефти
Новые санкции против России привели к взлету нефти
15:50 2675
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов
Еще один бизнесмен не вернул в Азербайджан 30 млн долларов заявление Генпрокуратуры
13:29 5651
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана
«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана новый поворот; все еще актуально
01:07 5527
Большие планы нового лидера Сирии
Большие планы нового лидера Сирии
15:36 2217
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы»
В Израиле против сделки с ХАМАС и призывают «открыть врата ада для Газы» обновлено 15:23
15:23 2441
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться