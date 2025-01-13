Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву

По данным The Times, между Москвой и Тегераном летает старший советник аятоллы Али Лариджани — бывший спикер парламента Ирана и переговорщик по ядерным вопросам. Целью этих поездок в западной разведке считают попытки Ирана получить от России помощь и экспертизу в развитии своей ядерной программы. Визиты были тайными, потому что Тегеран и Москва опасаются ужесточения западных санкций.

Иран несколько раз отправлял в Россию советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи с секретными дипломатическими миссиями, нацеленными на укрепление военных возможностей Тегерана, пишет The Times.

Также, по данным источников The Times, Иран хочет получить последнюю версию российского истребителя Су-35 и переустановить свои системы ПВО, которые были уничтожены Израилем. Кроме того, Тегеран с учетом обширного присутствия России в регионе запросил логистическую помощь, чтобы перевооружить группировку «Хезболла», арсенал которой был «в значительной степени» уничтожен Израилем, пишет The Times.

По словам источника издания, учитывая зависимость России от поставок ракет и беспилотников Ираном, «есть опасения, что Москва готова пересечь ранее проведенные красные линии в отношении иранской ядерной программы».

The Times отмечает, что укрепление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит в критический момент для Ирана, который потерял позиции на Ближнем Востоке и сталкивается с растущими экономическими трудностями из-за западных санкций.