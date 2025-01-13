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Желающим купить квартиру в Испании придется заплатить вдвойне

17:36 1046

Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить дом в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.

Отмечается, что это одна из серии мер, объявленных правительством с целью сделать жилье более доступным для испанских граждан.

По данным El Econimista, одной из главных мер является ограничение на покупки иностранцами, не являющимися членами ЕС.

«Для них налоговое бремя составит до 100% стоимости недвижимости», — заявил Санчес.

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