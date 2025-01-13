И Индия отказалась принимать танкеры с российской нефтью

По его словам, разгрузиться разрешат только тем судам, которые были зафрахтованы до 10 января, при условии, что они сделают это до 12 марта, передает Bloomberg.

Индия не пустит в свои порты танкеры, попавшие под новые санкции США за перевозку российской нефти, заявил высокопоставленный индийский чиновник.

Кроме того, теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения нефти, чтобы убедиться, что она получена от поставщиков, не находящихся под санкциями, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что принимать танкеры «теневого флота» Кремля отказался Китай. Попавшие под санкции суда Huihai Pacific, Mermar и Olia, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, сейчас простаивают в восточных водах республики. Все они вышли из российского дальневосточного порта Козьмино.

10 января уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела масштабные санкции против российской нефтяной отрасли, которые включают более 180 танкеров «теневого флота», нефтяные и страховые компании. Под ограничения попали «Газпром нефть», ее «дочки» и «Сургутнефтегаз», а также «Альфа-страхование» и «Ингосстрах». После этого количество судов, ограничительные меры против которых США, Великобритания и Евросоюз вводили более года, увеличилось вдвое. Общий размер «теневого флота», возящего углеводороды в обход санкций, Lloyd’s List оценивал почти в 670 танкеров. На фоне новых ограничений цены на нефть поднялись выше $80 за баррель.