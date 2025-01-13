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Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку

17:52 914

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой, передают армянские СМИ.

Премьер-министр Пашинян проинформировал его о текущем состоянии армяно-азербайджанского мирного процесса.

По данным пресс-службы правительства Армении, собеседники договорились в будущем продолжить диалог в случае возможности.

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