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Нападающий, забивший 41 гол за «Карабах», покинул клуб

За 5 млн евро; дополнено
Отдел спорта
18:39 2252

Форвард футбольного клуба «Карабах» Жуниньо улетел в Бразилию.

Как сообщает агдамский клуб, нападающий вылетел в Рио-де-Жанейро для обсуждения личного контракта и оформления соглашения с клубом «Фламенго».

Этой зимой подписать 28-летнего Жуниньо хотела также испанская «Севилья», но предложение бразильцев оказалось более выгодным.

Жуниньо провел за «Карабах» 81 матч и забил 41 гол. Из них 13 - в еврокубках.

Бразильские СМИ сообщают, что контракт с Жуниньо будет подписан на четыре года. «Фламенго» заплатит «Карабаху» 5 миллионов евро.

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