Нападающий, забивший 41 гол за «Карабах», покинул клуб
Форвард футбольного клуба «Карабах» Жуниньо улетел в Бразилию.
Как сообщает агдамский клуб, нападающий вылетел в Рио-де-Жанейро для обсуждения личного контракта и оформления соглашения с клубом «Фламенго».
Этой зимой подписать 28-летнего Жуниньо хотела также испанская «Севилья», но предложение бразильцев оказалось более выгодным.
Жуниньо провел за «Карабах» 81 матч и забил 41 гол. Из них 13 - в еврокубках.
Бразильские СМИ сообщают, что контракт с Жуниньо будет подписан на четыре года. «Фламенго» заплатит «Карабаху» 5 миллионов евро.