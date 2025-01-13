Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь
В поселке Пираллахи Пираллахинского района Баку в аварийном состоянии находятся двухэтажные жилые дома, построенные около 70 лет назад. Жители утверждают, что после многолетних многочисленных жалоб местные исполнительные органы начали ремонтные работы в сентябре прошлого года. Однако вместо ожидаемой замены крыши, лестниц, коридоров и сгнивших деревянных конструкций ремонт ограничился покраской видимых частей зданий.
Житель дома 36 на улице Явера Алиева, Малик Рамазанов, рассказал haqqin.az, что здание, построенное преимущественно из дерева, стало опасным для проживания. На стенах образовались крупные трещины. Крыша полностью пришла в негодность. Стены из-за сырости потеряли цвет, бетон и каменные элементы крошатся и осыпаются. Здание находится в таком состоянии, что может обрушиться в любой момент.
«Лестницы разрушены, внутри дома деформировались конструкции. Трещины на несущих стенах с каждым годом становятся глубже. Деревянные элементы настолько сгнили, что ремонт не поможет – здание нужно полностью сносить», – отметил житель.
В доме №36 на улице Явера Алиева расположены восемь квартир. В других двухэтажных домах на восемь квартир ситуация аналогичная: лестницы разрушены, через трещины в стенах можно почти увидеть соседние квартиры. Жители жалуются, что здания не выдержат землетрясения силой 4–5 баллов. Они также боятся, что после сильных ливней дома могут обрушиться. В дождливую погоду ночью жители по очереди дежурят, чтобы в случае обрушения успеть эвакуировать родных.
Один из жителей рассказал, что за последние пять лет они направили десятки писем в местные исполнительные органы. Каждый раз в ответах указывалось, что здание нуждается в капитальном ремонте, но средств на его проведение недостаточно.
По словам жильцов, единственной структурой, ответившей на их обращения, было Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое подтвердило аварийное состояние здания. Однако это подтверждение практически не имеет значения, так как соответствующие органы ссылаются на нехватку средств и продолжают игнорировать проблему.
Малик Рамазанов отметил, что покраской здания пытались скрыть видимые трещины. Однако никаких работ по ремонту крыши, лестниц и коридоров проведено не было.
«В 2019 году для переселения жителей аварийных домов было построено одно девятиэтажное здание, а также три шестиэтажных. Еще пять лет назад состоялась торжественная церемония открытия этих зданий. Однако жильцы до сих пор не переселены в эти пустующие дома, и причины этого не объясняются. Ответов на свои обращения мы не получаем», – сообщили жители.
Согласно обращению коммунального хозяйства Пираллахинского района в адрес руководства ООО «Капитальное строительство и ремонт» при исполнительной власти города Баку от 21 октября 2024 года, жалобы жителей дома №36 на улице Явера Алиева были рассмотрены. Установлено, что здание исчерпало срок эксплуатации, и оно нуждается в капитальном ремонте. Однако проведение таких работ выходит за рамки возможностей коммунального хозяйства, поэтому необходима соответствующая помощь.
В исполнительной власти Пираллахинского района в комментарии haqqin.az сообщили, что на территории района много аварийных домов. Заявление по поводу состояния двухэтажного многоквартирного дома №36 на улице Явера Алиева было рассмотрено.
«Здание было обследовано с участием представителей исполнительной власти района и соответствующих структур, составлен акт. В ходе осмотра было подтверждено его аварийное состояние. Исполнительная власть района направила обращение в Кабинет министров», – сообщили в ведомстве. Также отмечено, что в целях улучшения жилищных условий жителей аварийных домов на территории района ведется строительство новых многоквартирных зданий, и вопрос о переселении жителей будет рассмотрен в установленном порядке.
January 13, 2025