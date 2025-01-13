Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь

В поселке Пираллахи Пираллахинского района Баку в аварийном состоянии находятся двухэтажные жилые дома, построенные около 70 лет назад. Жители утверждают, что после многолетних многочисленных жалоб местные исполнительные органы начали ремонтные работы в сентябре прошлого года. Однако вместо ожидаемой замены крыши, лестниц, коридоров и сгнивших деревянных конструкций ремонт ограничился покраской видимых частей зданий.

Житель дома 36 на улице Явера Алиева, Малик Рамазанов, рассказал haqqin.az, что здание, построенное преимущественно из дерева, стало опасным для проживания. На стенах образовались крупные трещины. Крыша полностью пришла в негодность. Стены из-за сырости потеряли цвет, бетон и каменные элементы крошатся и осыпаются. Здание находится в таком состоянии, что может обрушиться в любой момент. «Лестницы разрушены, внутри дома деформировались конструкции. Трещины на несущих стенах с каждым годом становятся глубже. Деревянные элементы настолько сгнили, что ремонт не поможет – здание нужно полностью сносить», – отметил житель. В доме №36 на улице Явера Алиева расположены восемь квартир. В других двухэтажных домах на восемь квартир ситуация аналогичная: лестницы разрушены, через трещины в стенах можно почти увидеть соседние квартиры. Жители жалуются, что здания не выдержат землетрясения силой 4–5 баллов. Они также боятся, что после сильных ливней дома могут обрушиться. В дождливую погоду ночью жители по очереди дежурят, чтобы в случае обрушения успеть эвакуировать родных.

Один из жителей рассказал, что за последние пять лет они направили десятки писем в местные исполнительные органы. Каждый раз в ответах указывалось, что здание нуждается в капитальном ремонте, но средств на его проведение недостаточно. По словам жильцов, единственной структурой, ответившей на их обращения, было Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое подтвердило аварийное состояние здания. Однако это подтверждение практически не имеет значения, так как соответствующие органы ссылаются на нехватку средств и продолжают игнорировать проблему. Малик Рамазанов отметил, что покраской здания пытались скрыть видимые трещины. Однако никаких работ по ремонту крыши, лестниц и коридоров проведено не было.