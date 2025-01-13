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Зеленский ответил Фицо: А давай лучше ты в Киев

ОБНОВЛЕНО 21:25
21:25 1268

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение премьера Словакии Роберта Фицо встретиться по поводу остановки транзита газа.

«Ок, приезжай в Киев в пятницу», — написал президент Украины в соцсети Х.

*** 19:12

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться около границы для переговоров по возобновлению транзита российского газа.

«Я хотел бы продолжить конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении», - заявил премьер Словакии в обращении.

Ранее Фицо заявлял, что в рамках работы технической группы по энергетике Словакия намерена «оказывать давление» на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа.

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