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Израильские заложники готовятся вернуться домой

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20:41 1734

Израильским министерствам поручено подготовиться к приему заложников, которые в скором времени могут быть доставлены из сектора Газы, сообщает радиостанция Kan. Если сделка с ХАМАС будет одобрена, заложники могут вернуться в Израиль в ближайшие дни.

На этом фоне управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля заявило, что "всегда готово к реализации любых сделок". "В последние недели управление провело ряд учений по подготовке к различным сценариям с участием соответствующих министерств и профессиональных организаций, чтобы убедиться, что они готовы оказать помощь возвращенцам и их семьям.

СМИ и общественность призываются уважать частную жизнь семей в это непростое время. Управление поддерживает постоянную связь с семьями по всем вопросам, касающимся новых обновлений о переговорах, и продолжит сопровождать семьи заложников, с надеждой и молитвой о том, чтобы все они скорее вернулись домой", – говорится в официальном сообщении.

Представитель ХАМАС сообщил CNN, что организация близка к тому, чтобы принять израильский план сделки, согласно которому прекратятся военные действия в секторе Газа, и заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.

Как уже сообщалось, знакомый с ходом переговоров источник сообщил минувшей ночью информационному агентству Reuters, что в переговорах был достигнут прорыв, и что окончательный проект нового соглашения был передан Израилю и ХАМАС. По его словам, прорыв был достигнут в результате переговоров главы "Моссада" Давида Барнеа и главы ШАБАКа Ронена Бара с посланником избранного президента США Стивом Уиткоффом и премьер-министром Катара Мухаммадом Аль-Тани.

Израильские и зарубежные источники тоже сообщили, что в переговорах произошел прорыв. Они полагают, что переговоры могут быть завершены в короткие сроки.

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