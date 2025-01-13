Кремль об атаке Украины на «Турецкий поток»
Кремль назвал атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» «продолжением линии энергетического терроризма» Киева.
«Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минобороны России утверждает, что 11 января девять украинских беспилотников ударили по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, с которой начинается «Турецкий поток». В результате атаки здание станции и оборудование получили незначительные повреждения, станция работает в штатном режиме, говорилось в заявлении.
Украинская сторона не комментировала это заявление.