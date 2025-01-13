Кремль об атаке Украины на «Турецкий поток»

«Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны России утверждает, что 11 января девять украинских беспилотников ударили по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, с которой начинается «Турецкий поток». В результате атаки здание станции и оборудование получили незначительные повреждения, станция работает в штатном режиме, говорилось в заявлении.

Украинская сторона не комментировала это заявление.