Российский военный госпиталь объяло пламя

В российской Туле горит военный госпиталь. Рухнул шпиль горящего здания. По данным СМИ, спасатели специально обрушили элемент здания, чтобы он не упал на улицу.

Огонь объял все этажи и крышу. Площадь пожара более 1000 м². Улицы рядом с госпиталем перекрыты. Эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.