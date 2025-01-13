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Российский военный госпиталь объяло пламя

ВИДЕО
20:03 1745

В российской Туле горит военный госпиталь. Рухнул шпиль горящего здания. По данным СМИ, спасатели специально обрушили элемент здания, чтобы он не упал на улицу.

Огонь объял все этажи и крышу. Площадь пожара более 1000 м². Улицы рядом с госпиталем перекрыты. Эвакуированы 57 человек, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.

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