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Прокуратура расследует смерть девушки после операции

20:12 1124

Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье "халатность" в связи с гибелью 30-летней Назрин Мансурлу после ринопластики, сообщили в Генпрокуратуре.

Назрин Мансурлу

Согласно материалам дела, 3 января Назрин Мансурлу, 1995 года рождения, перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе Баку.

Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть по неосторожности) УК АР. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, добавили в ведомстве.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях.

Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергает все обвинения.

Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако несмотря на усилия врачей, скончалась 12 января. У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.

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