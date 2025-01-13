Прощальная встреча Мирзояна с Блинкеном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне. Запланированы встречи с американскими коллегами, в том числе с уходящим со своего поста госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в МИД Армении.

Отметим, что ранее министр обороны Армении Сурен Папикян в США встретился и попрощался со своим коллегой Ллойдом Остином.