USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Прощальная встреча Мирзояна с Блинкеном

20:22 882

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне. Запланированы встречи с американскими коллегами, в том числе с уходящим со своего поста госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в МИД Армении.

Отметим, что ранее министр обороны Армении Сурен Папикян в США встретился и попрощался со своим коллегой Ллойдом Остином.

Израильские заложники готовятся вернуться домой
Израильские заложники готовятся вернуться домой НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:41 1740
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 6086
Алиев проводит встречу с президентом ОАЭ
Алиев проводит встречу с президентом ОАЭ фото; обновлено 18:42
18:42 8323
Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…
Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…
20:21 2535
Российский военный госпиталь объяло пламя
Российский военный госпиталь объяло пламя ВИДЕО
20:03 1747
Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь
Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь ФОТО; ВИДЕО
18:54 2433
Русские прорвались в Сумскую область Украины
Русские прорвались в Сумскую область Украины
16:24 5986
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 2363
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 2465
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 3577
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 7401

ЭТО ВАЖНО

Израильские заложники готовятся вернуться домой
Израильские заложники готовятся вернуться домой НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:41 1740
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
Иран вновь предупреждает: Никакого внешнего вмешательства на Кавказе!
15:05 6086
Алиев проводит встречу с президентом ОАЭ
Алиев проводит встречу с президентом ОАЭ фото; обновлено 18:42
18:42 8323
Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…
Чего Турция ждет от Трампа: Газа, Украина…
20:21 2535
Российский военный госпиталь объяло пламя
Российский военный госпиталь объяло пламя ВИДЕО
20:03 1747
Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь
Чиновники - пираллахинцам: Денег нет, но вы держитесь ФОТО; ВИДЕО
18:54 2433
Русские прорвались в Сумскую область Украины
Русские прорвались в Сумскую область Украины
16:24 5986
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
Пашинян рассказал председателю Евросовета о переговорах с Баку
17:52 2363
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
Зачем советник Хаменеи тайно летал в Москву
17:27 2465
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
Украинские военные о жестоких боях в Курской области
17:04 3577
Доллар взлетел
Доллар взлетел
16:42 7401
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться