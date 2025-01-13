НАТО: «Украина не может говорить с позиции силы»

Украина в настоящее время не в состоянии вести переговоры с Россией с позиции силы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Он также заявил, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону значительно больше ранее согласованных 2% ВВП.

«Честно говоря, 2% ВВП недостаточно. В ближайшие годы для сохранения безопасности союзники должны тратить значительно больше 2%. Сильная оборона - наш главный приоритет. Это означает больше тратить и производить. И это для предотвращения войны, а не для ее разжигания». - отметил Рютте.