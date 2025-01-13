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Симоньян заявила, что Россия может прекратить войну

21:08 481

Москва на переговорах с Дональдом Трампом может согласиться на остановку войны по линии фронта. Российская сторона будет претендовать на уже взятые территории. Об этом заявила российская пропагандистка Маргарита Симоньян в интервью российскому актеру и блогеру Вячеславу Манучарову.

"Я думаю, что реалистично, что можно предложить, и на что могут пойти и Трамп, и мы, - это те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры... Останавливаемся на линии соприкосновения. Все, что по эту сторону от линии соприкосновения, наше", - сказала Симоньян.

Она предположила, что могут быть даны гарантии о невступлении Украины в НАТО.

"Некие гарантии, хотя в их гарантии никто никогда не поверит, но все равно, хотя бы пусть они будут на бумаге, о не вступлении Украины в НАТО", - заявила Симоньян.

По ее мнению, также могут быть запрошены "какие-то гарантии" того, что Украина "не будет предпринимать агрессивные шаги по отношению к России и гнобить" русскоязычное население.

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