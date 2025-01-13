Европа отказывается от российского газа

10 стран ЕС призывают к санкциям против российского природного газа и СПГ, пишет Bloomberg. Среди них— Швеция, Ирландия, Польша и страны Балтии. Вышеупомянутые страны предлагают запретить импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, чтобы ограничить доходы, которые Кремль использует для финансирования войны в Украине.

Хотя ЕС уже запретил импорт российской нефти, зависимость некоторых стран от газа из России до сих пор мешала ввести санкции на этот вид топлива.

Принятие ограничительных мер требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. Это становится все более сложной задачей, учитывая скептицизм премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу таких шагов.

В качестве конечной цели необходимо как можно скорее запретить импорт российского газа и СПГ», — заявили страны, включая Данию, Финляндию, Чехию и Румынию, в документе, который оказался в распоряжении Bloomberg News.