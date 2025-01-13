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Российская армия идет вперед: под угрозой миллионный Днепр

21:21 197

Российские войска могут обойти город Покровск Донецкой области, активные бои за который длятся уже около полугода, и двинуться в направлении Днепра. Согласно опубликованным в ночь на понедельник, 13 января, данным украинского OSINT-проекта Deep State, который связан с Министерством обороны Украины, сейчас российские части, подошедшие к Покровску с юга, пытаются продвинуться дальше на запад и находятся всего в 7 километрах от шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Под Покровском - ключевым логистическим и транспортным узлом для оставшихся подконтрольных Украине районов Донецкой области - войска РФ находятся с начала августа 2024 года. Однако уличные бои, как это было при захвате Бахмута и Авдеевки, там так и не начались.

"Они (ВС РФ) понимают, что потеряют много сил, пытаясь взять Покровск, поэтому они решили придерживаться другой стратегии и подхода с юга, чтобы обойти его, - цитирует британская газета Financial Times (FT) высокопоставленного сотрудника украинской военной разведки Андрея Черняка. - Они попытаются отрезать все поставки в Покровск, чтобы наши силы ушли оттуда".

По мнению прокремлевских военных блогеров, продвижение в Днепропетровскую область заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) "снимать резервы" с Покровска, что может облегчить дальнейшую оккупацию россиянами этого транспортного узла. Следующим крупным городом, который может стать целью российской армии - Павлоград Днепропетровской области, где тоже расположена украинская военная база.

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