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Москва о фальшивом письме Лаврова Байрамову

13 января 2025, 22:20 2850

Фальшивое письмо от якобы министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову "является политическим заказом и попыткой спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии". Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В сети распространяется т.н. письмо якобы от имени министра иностранных дел России С.В.Лаврова на имя министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова, написанное на английском языке, о том, что якобы наша страна не может гарантировать безопасное использование российского воздушного пространства. Это циничная и грубая фальшивка.

Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты.

Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Это далеко не первый вброс на данную тему.

Напомним, что расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами.

28 декабря состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова и Д.А.Байрамова, в ходе которого министры подтвердили договорённости президентов России и Азербайджана о необходимости обеспечить самое тщательное расследование этого трагического инцидента.

Вновь призываем всех ответственных участников информационного пространства, в первую очередь представителей СМИ и блогеров, критически относиться к любым непроверенным данным и материалам", - говорится в заявлении.

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