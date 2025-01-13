Мужчина с ножом напал на посетителей аэропорта

В российском Красноярске мужчина с ножом напал на людей в аэропорту, как минимум один человек пострадал, нападавший задержан.

Нападавшим оказался 40-летний гражданин Узбекистана Умид Каимов. Во время допроса Каимов сообщил, что причиной нападения стала ревность. Сам потерпевший утверждает, что не знаком с напавшим на него.

СМИ сообщают, что Каимов пришёл на территорию аэропорта без оружия — там он перелез через барную стойку одного из заведений, взял нож и бросился на 39-летнего Мансурбека, который также является гражданином Узбекистана.