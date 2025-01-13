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Российские города под атакой ATACMS: мощные взрывы

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13 января 2025, 22:47 2766

Серия мощных взрывов прогремела над Брянском, пишут российские телеграм-каналы.

По словам жителей, в небе над городом были слышны минимум 10 взрывов. Предварительно, работает ПВО, есть уничтоженные цели.

В городе звучит сирена, а по телевизору предупреждают о ракетной опасности в регионе. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

О сиренах воздушной тревоги также сообщают жители Белгородской, Курской, Орловской, Ростовской областей и Севастополя. Движение автотранспорта по Керченскому мосту временно перекрыто. По данным российских пабликов, украинцы бьют ракетами ATACMS.

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