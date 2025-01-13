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Трамп заинтересовался Гренландией благодаря российским спецслужбам

13 января 2025, 23:08 1145

Датская разведка считает, что в 2019 году российские спецслужбы подделали письмо, которое подтолкнуло президента США Дональда Трампа заговорить о возможной покупке Гренландии. Об этом пишет Bild.

Как отмечает таблоид, в 2019 году Трамп впервые заявил о возможности покупки Гренландии у Дании. По данным датской разведки, это заявление могло быть результатом российской провокации.

По данным разведки, российские спецслужбы подделали письмо от имени министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Оно было адресовано американскому сенатору Тому Коттону и содержало благодарность за «финансовую помощь», а также сообщение о намерении ускорить проведение референдума о независимости Гренландии от Дании.

Как пишет Bild, министр на самом деле не писала такого письма. Однако после того, как сенатор Коттон получил его, он предложил купить Гренландию, что, вероятно, повлияло на Трампа и заставило его серьезно задуматься над этой идеей.

По версии Дании, фальшивое письмо было частью плана российских спецслужб, направленного на создание напряженности в НАТО и укрепление позиций России и Китая в Арктике.

В 2019 году правительство Дании ответило на заявления Трампа насмешкой, что заставило президента отменить свой официальный визит в Копенгаген. Сейчас, перед своей инаугурацией, Трамп снова высказал идею покупки Гренландии и даже намекнул на возможность применения силы, пишет Bild.

На этот раз правительство Дании реагирует осторожнее. Премьер-министр Метте Фредериксен предложила расширить сотрудничество по Гренландии, а Министерство обороны заявило о намерении усилить свое военное присутствие на острове.

13 января избранный вице-президент США в администрации Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что у американских властей нет необходимости использовать военную силу в Гренландии, однако по острову «можно заключить сделку».

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