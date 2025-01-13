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И китайцы отказались летать в Россию

13 января 2025, 23:29 824

Китайская авиакомпания China Southern приостанавливает прямые рейсы Москва — Пекин с 20 января по 30 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Ранее европейское агентство безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании прекратить рейсы в пять городов России после смертельного крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), который был подбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Чечне. В черный список регулятора попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самара.

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