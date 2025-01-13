И китайцы отказались летать в Россию
Китайская авиакомпания China Southern приостанавливает прямые рейсы Москва — Пекин с 20 января по 30 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Ранее европейское агентство безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании прекратить рейсы в пять городов России после смертельного крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), который был подбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Чечне. В черный список регулятора попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самара.